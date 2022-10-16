Mardin'de tarihi geçmiş ürünler imha edildi, 45 iş yerine ceza kesildi

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde yapılan denetimlerde son kullanma tarihi geçmiş yaklaşık 6 bin gıda ve kozmetik ürününe el koyulurken, 45 iş yerine ceza kesildi.

Kızıltepe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri marketlerde yapılan denetimlerde iş yeri açma ve çalıştırma ruhsatı, satışa sunulan ürünlerin üretim izin belgeleri, son kullanım tarihleri, hijyen kurallarına uyum, fiyat etiketleri konularında kontroller gerçekleştirdi. Zabıta ekipleri son üç ayda toplam 410 işletmeyi denetleyerek, toplam 5 bin 951 adet ürüne el koydu. Denetimlerde kurallara uymayan 45 iş yerine de cezai işlem uygulandı.

Kızıltepe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Fatih Cıdıroğlu, belediye bahçesinde teşhir edilen ürünleri inceleyerek, denetimler ve ele geçirilen ürünler hakkında Zabıta Müdürlüğü ekiplerinden bilgi aldı. Belediye bahçesinde teşhir edilen ürünler daha sonra imha edildi.