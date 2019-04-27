Mardin'de tarihi mezarlar tahrip edildi

MARDİN (İHA) – Mardin'de, yaklaşık 700 yıllık olduğu belirtilen ve Zinciriye Medresesi müderrislerinden birine ait olduğu kaydedilen ‘eğri mezar', kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından tahrip edildi.

Mardin'in Artuklu ilçesinde Zinciriye Medresesi'nin yanında Medrese sokakta bulunan yaklaşık 700 yıllık olduğu tahmin edilen, halk arasında ‘eğri mezar' olarak bilinen tarihi mezar kimliği belirsiz kişi veya kişilerce tahrip edildi. Mahalle sakinleri, milyonlarca turistin tarihi dokuyu görmek için Mardin'e geldiklerini ve bunun kentin tarihine bir saldırı olarak değerlendirdi. Mezar taşının tahrip edilerek kırılmasını emniyet, müze, Kültür Varlıkları Koruma Başkanlığı ve Artuklu Belediye Başkanı Abdulkadir Tutaşı'ya bildirdiklerini kaydeden mahalle sakinlerinden Mehmet Uzuner, “Bakıyoruz tarihi bir eser kırılması bizi çok üzdü. Yüzyıllardır var, şikayetçi olduk. Bakanlığa kadar bildirdik, bir an önce onarılmasını talep ediyoruz” dedi.