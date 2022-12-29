Mardin'de tarım ve hayvancılık araştırması yapıldı

Tarım ve hayvancılık araştırmasında, Mardin'de verimli arazilerin varlığına rağmen tarımda kapasite altı üretim olduğuna dikkat çekildi.

Mardin Artuklu Üniversitesi Kamu Özel ve Karma Sektör İşbirliği Koordinatörlüğü (MAÜKÖK) ve paydaşların işbirliği ile Mardin'in tarım ve hayvancılık yapısına ilişkin saha araştırması gerçekleştirdi. İktisat-İşletme Bölümleri öğrencilerinin katkılarıyla yürütülen bu araştırma 8. Uluslararası Mardin Tarım Ekipmanları, Gıda ve Hayvancılık Fuarının 18 katılımcı firmasıyla yüz yüze görüşülerek gerçekleştirildi.

İlgili firmaların bakış açısıyla tespit edilerek çözüm tekliflerinin ortaya konulmasını amaçladıklarını söyleyen MAÜKÖK Koordinatörü Doç. Dr. Mehmet Behzat Ekinci, firma temsilcilerine Mardin'deki tarım ve hayvancılık yapısına dair değerlendirmeleri ile Mardin'deki tarım ve hayvancılık yapısına dair sorunların giderilmesine yönelik neler yapılabileceğini sorduklarını ifade etti.

Hayvan ölüm oranının yüksek olduğu ve bilinçsiz dişi hayvan kesiminin yoğun olduğunun aktarıldığı araştırmada hem tarımsal hem hayvansal faaliyetlerde daha verimli ve uygun üretim için, üreticilerin tarıma ve hayvancılığa yönelik farkındalık ve bilinçlendirme seviyelerinin artırılması gereğine dikkat çekildi.

Şehrin ve bölgenin içinde barındırdığı bütün değerleri gün yüzüne çıkararak gelişmesine katkı sunan Mardin Artuklu Üniversitesinin oluşturduğu 5T vizyonuyla bu gelişmelere ivme kazandırdığını söyleyen Rektör Prof. Dr. İbrahim Özcoşar, 5T vizyonunun en önemli ve hayati başlıklarından birinin tarım olduğunu belirtti. Özcoşar, “Tarım ve hayvancılık alanı bölge için önemli bir konudur. Sahaya inen ve sahada çalışan bir üniversite olgusu üzerinde çalışıyoruz. Tarım odak noktalarından biri olduğu, sektörel anlamda yaptığımız çalışmaları teorik bilgi ışığında ilgili kişilerle ortaklaşa, onların deneyim ve tecrübelerinden hatta ihtiyaçlarınızdan faydalanarak ilerleme kaydetme yönünde bir stratejimiz var” dedi.