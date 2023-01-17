Mardin'de tarımsal alanda iş birliği protokolü imzalandı

Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar ve GAP Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü İbrahim Halil Çetiner tarafından imzalanan işbirliği protokolüyle altyapının ortak kullanımı, personel, eğitim, AR-GE, etkinlik, öğrenci eğitimi, çiftçi eğitimi, tarımsal yayım hizmetleri ve benzeri tarımsal verimliliği geliştirici alanlarda Mardin Artuklu Üniversitesi ile Tarım ve Orman Bakanlığı GAP Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü arasında ortak faaliyetler yürütülecek.

İşbirliği belgesi çerçevesinde ayrıca Mardin Artuklu Üniversitesi yerleşkesi içinde “AgroPV pilot tesis kurulumu” gerçekleştirilmesi, “Mobil Güneş Pili Sulama Makinesi” üzerinde ortak çalışmalar yapılması ve “Pompalarda Enerji Verimliliği” konusunda birlikte kongre düzenlenmesi başlıkları da yer alıyor.

2.7 milyon dekar işlenen tarım alanına sahip bir kentin üniversitesi olarak şehrin konvansiyonel tarım politikalarına katkı sunmak amacıyla GAP Tarımsal Araştırma Enstitüsü ile işbirliği sürecini başlattıklarını belirten Rektör Özcoşar, “Bu işbirliğiyle Mardin'in tarımsal dinamiklerini harekete geçirerek sahip olunan potansiyeli katma değere dönüştürmek istiyoruz” dedi.