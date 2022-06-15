Mardin'de tarlada çalışan biçerdöverden yangın çıktı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde buğday tarlasında hasat yapan biçerdöverde aniden yangın çıktı. İtfaiyenin hızlı müdahalesi sayesinde yangın büyümeden söndürüldü.

Alınan bilgilere göre, saat 11.00 sularında Kızıltepe ilçesine bağlı Küçükboğaziye köyünde buğday tarlasında çalışan biçerdöverin arka kısmında aniden yangın çıktı. Durumu fark eden vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbar bulundu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, kısa sürede ola yerine intikal eden itfaiye ekipleri ve köylerin desteğiyle söndürüldü.