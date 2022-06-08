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Mardin'de tarladaki yangına TOMA ile müdahale

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde buğday tarlasında çıkan yangına jandarmaya ait Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) müdahale etti.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde buğday tarlasında çıkan yangına jandarmaya ait Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) müdahale etti.



Alınan bilgiye göre, isimleri öğrenilemeyen iki vatandaşın tarlasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Söndürme çalışmalarına İl Jandarma Komutanlığına bağlı TOMA da destek verdi. Yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

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