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Mardin'de taşlı-sopalı aile kavgası: 8 yaralı

Mardin’in Yeşilli ilçesinde aile üyeleri arasında çıkan taşlı-sopalı kavgada 8 kişi yaralandı.

Mardin'in Yeşilli ilçesinde aile üyeleri arasında çıkan taşlı-sopalı kavgada 8 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Gül Mahallesi'nde bir ailenin üyeleri arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede taşlı sopalı kavgaya dönüştü. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kavgada yaralanan Ö.E., S.E., H.K., G.E., H.E., Ş.E., H.E., C.E., olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Yeşilli ve Mardin'deki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.


Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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