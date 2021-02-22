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Mardin'de taşlı sopalı kavga: 3 yaralı

Mardin’in Artuklu ilçesinde bir grup arasında çıkan taşlı sopalı kavgada 3 kişi yaralandı.

Mardin'in Artuklu ilçesinde bir grup arasında çıkan taşlı sopalı kavgada 3 kişi yaralandı.


Olay, saat 13.35 civarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Artuklu ilçesi 13 Mart Mahallesi Vali Ozan Caddesi üzerinde bir grup arasında çıkan tartışma taşlı sopalı kavgaya dönüştü. İhbar üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kavgada yaralanan H.E., F.E. ve A.E., olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Mardin Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.


Polis, olayla ilgili geniş çapta inceleme başlattı.

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