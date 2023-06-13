İhlas Haber Ajansı

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Mardin'de tefecilere eş zamanlı operasyon: 8 gözaltı

Mardin’in Artuklu ilçesinde tefecilere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

Mardin'in Artuklu ilçesinde tefecilere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.



Mardin İl Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Şube ekipleri, tefecilik yaptığı belirlenen şüphelileri yakalamaya yönelik çalışma başlattı. Ekiplerce, merkez Artuklu ilçesinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 8 şüpheli gözaltına alırken şahısların adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda senet, ajanda, dekont, not defterleri, dijital materyaller ele geçirildi.


Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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