İhlas Haber Ajansı

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Mardin'de terör operasyonunda patlayıcı düzeneği ve malzemeler ele geçirildi

Mardin’in Mazıdağı ve Derik ilçelerinde terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonda tespit edilen noktalarda patlayıcı düzeneği ve patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Mardin'in Mazıdağı ve Derik ilçelerinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda tespit edilen noktalarda patlayıcı düzeneği ve patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.


Mardin İl Jandarma Komutanlığınca, Mazıdağı ve Derik ilçelerinde Şehit Güvenlik Korucusu Evren Başçı Operasyonu düzenlendi. Operasyonda teröristlere ait malzemelerin bulunduğu 3 nokta tespit edildi. Jandarma ekiplerince tespit edilen noktalarda yapılan aramada saat irtibatlı patlayıcı düzeneği, patlayıcı yapımında kullanılan çok sayıda malzeme, 85 fişek ve 5 telsiz ele geçirildi. Mardin Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla adli işlem başlatıldı.

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