Mardin'de terör örgütü işbirlikçilerine şafak operasyonu

Mardin İl Jandarma Komutanlığı TEM Şube Müdürlüğü ekiplerince milis ve işbirlikçilerine yönelik yapılan istihbari çalışmalar sonucu teknik ve fiziki takibe alınan, PKK/KCK terör örgütüne yardım, yataklık yaptığı tespit edilen Artuklu, Derik, Kızıltepe, Mazıdağı, Ömerli, Nusaybin ve Savur ilçelerinde ikamet eden 24 şahsın evine şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon sonucu 24 şahıs gözaltına alınırken evlerde ele geçen dijital materyallere el konuldu.