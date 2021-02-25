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Mardin'de terör örgütüne ait sığınak ve depolar imha edildi

Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince sözde Bagok kırsalında yapılan operasyonlarda, bölücü terör örgütüne ait olduğu belirlenen 1 sığınak, 7 depo kullanılamaz hale getirilirken, el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan malzeme, örgütsel doküman, tıbbi malzeme ile çok miktarda muhtelif gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi.


Eren-5 operasyonları kapsamında PKK terör örgütü üyelerinin bulunup etkisiz hale getirilmesine, barınma ve yaşam alanlarının yok edilmesine yönelik Mardin İl Jandarma Komutanlığına bağlı komando birliklerinin katılımıyla sözde Bagok kırsalında, Şehit Jandarma Uzman Çavuş Muhammet Ata Kıratlı özel birlik operasyonu icra edildi. Operasyonlarda teröristlere ait olduğu tespit edilen, taşlar arasına gizlenmiş 8 ayrı noktada bulunan 1 sığınak, 7 depoda arama yapıldı. Yapılan aramalarda el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan malzeme, örgütsel doküman, tıbbi malzeme ile çok miktarda muhtelif gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi.


Aramalarda ele geçen delil niteliğindeki malzemelerin muhafaza altına alındığı, ele geçirilen diğer malzemeler ile sığınak ve depoların kontrollü şekilde patlatılarak kullanılamaz hale getirildiği bildirildi.

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