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Mardin'de terör örgütüne ait yaşam malzemeleri ele geçirildi

Mardin’de jandarma ekipleri tarafından terör örgütüne ait birçok yaşam malzemesi ele geçirildiGeçtiğimiz günlerde Mardin’in Artuklu İlçe Jandarma Komutanlığınca icra edilen önleyici kolluk faaliyeti esnasında 1 adet şüpheli nokta tespit edildi.

Mardin'de jandarma ekipleri tarafından terör örgütüne ait birçok yaşam malzemesi ele geçirildi


Geçtiğimiz günlerde Mardin'in Artuklu İlçe Jandarma Komutanlığınca icra edilen önleyici kolluk faaliyeti esnasında 1 adet şüpheli nokta tespit edildi. Yapılan detaylı aramada, 9 adet dolu piknik tüpü, 3 adet dolu mutfak tüpü, 400 adet büyük pil, 2 adet örgütü simgeleyen bez parçası, 850 kilogram gıda malzemesi, çok miktarda muhtelif yaşam, hijyen ve giyim malzemeleri ele geçirildi.

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