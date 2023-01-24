Mardin'de teröre finans sağlayan 5 şüpheli yakalandı

Mardin'de terör örgütlerine finans sağlayan 5 şüpheli jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Mardin İl Jandarma Komutanlığınca PKK/KCK Silahlı terör örgütüne finans sağladıkları tespit edilen S.A., A.K., H.K., S.Ç., ve N.D. isimli şahıslar, geçtiğimiz gün 5 farklı adreste yapılan eş zamanlı operasyon neticesinde gözaltına alınırken 2 şahsı yakalama çalışması devam ediyor. Şahısların ikametlerinde yapılan aramada 5 adet akıllı cep telefonu 5 adet sim kart ve 3 adet hafıza kartı ele geçirildi.

Yakalanan şüpheliler hakkında adli işlemler devam ettiği kaydedildi.