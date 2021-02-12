Mardin'de teröristlere ait depo kullanılamaz hale getirildi

Mardin İl Jandarma Komutanlığına bağlı komando ve güvenlik korucularının katılımıyla sözde Ömeryan kırsalında, ‘Eren-5' operasyonları kapsamında teröristlerin bulunup etkisiz hale getirilmesine, barınma ve yaşam alanlarının yok edilmesine yönelik Şehit Güvenlik Korucusu Evren Başçı özel birlik operasyonu icra edildi. İcra edilen operasyonda teröristlere ait olduğu belirlenen 12 farklı noktada bulunan depolarda arama yapıldı. Yapılan aramalarda 1 adet M-16 piyade tüfeği, el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan malzeme, çok miktarda tıbbi ilaç, örgütsel doküman, örgüt mensuplarına ait fotoğraf ile muhtelif miktarda gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Aramalarda ele geçen delil niteliğindeki malzemeler muhafaza altına alınırken ele geçirilen diğer malzemeler ile depolar kullanılamaz hale getirildi.