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Mardin'de teröristlere ait mühimmat ele geçirildi

Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı istihbari çalışmalar neticesinde sözde Bagok kırsalı Dağiçi bölgesinde teröristlere ait, araziye gizlenmiş uzun namlulu silah ve mühimmat ele geçirildi.


Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı istihbari çalışmalar neticesinde sözde Bagok kırsalında bölücü terör örgütüne ait silahların bulunduğu bölgeye operasyon düzenlendi. Yapılan aramada araziye gizlenmiş 1 adet uzun namlulu silah ve silaha ait mühimmat bulundu. Delil niteliğindeki malzemelerin muhafaza altına alındığı bölgedeki operasyonların devam ettiği bildirildi.

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