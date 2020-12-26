Mardin'de teröristlere ait sığınakta roketatar mühimmatı ele geçirildi

Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince sözde ‘Kerboran' kırsalında yapılan operasyonda, teröristlere ait olduğu belirlenen sığınakta antitank ve antipersonel roketatar mühimmatı ele geçirildi.

Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Yıldırım-8 operasyonları kapsamında sözde ‘Kerboran' kırsalında Şehit güvenlik Korucusu Evren BaşçI özel birlik operasyonu icra edildi. Operasyonda teröristlere ait olduğu belirlenen sığınakta arama faaliyeti yapıldı. Ekipler tarafından 2 metre yüksekliğinde 6 çarpı 10 metre ebatlarında olan doğal sığınak içerisinde çuvallara sarılmış vaziyette 2 adet antitank, 3 adet antipersonel roketatar mühimmatı ile 2 adet roketatar sevk fişeği ele geçirilirdi.

Ele geçirilen mühimmatlar ve sığınak PAMİT ekipleri tarafından patlatılarak kullanılamaz hale getirildi.