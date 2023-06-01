İhlas Haber Ajansı

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Mardin'de tırın çarptığı yaya ağır yaralandı

Mardin’in Artuklu ilçesi 15 Temmuz Parkı mevkiinde tırın çarptığı vatandaş ağır yaralandı.

Mardin'in Artuklu ilçesi 15 Temmuz Parkı mevkiinde tırın çarptığı vatandaş ağır yaralandı.


Alınan bilgilere göre, Artuklu ilçesi 15 Temmuz Parkı mevkiinde ismi öğrenilmeyen vatandaş, yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada sürücüsünün ismi öğrenilmeyen 47 AJ 620 plakalı tır çarptı. Çevredekilerin kazayı 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Ağır yaralanan vatandaş ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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