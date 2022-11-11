Mardin'de TOKİ kurası heyecanı yaşandı

Mardin'in Kızıltepe, Dargeçit, Mazıdağı ve 2. etapta yapılması planlanan Yeşilli ilçelerinde Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından 'İlk Evim, İlk İş Yerim Projesi' çerçevesinde yapılması planlanan 596 konutun kuraları çekildi

TOKİ tarafından 'İlk Evim, İlk İş Yerim' çerçevesinde Kızıltepe, Dargeçit, Mazıdağı ve 2. etapta yapılması planlanan Yeşilli ilçelerindeki 596 konut için Mardin Kapalı Spor Salonunda kura çekim töreni düzenlendi. 4 ilçeye yapılacak toplamda 596 konut için, bin 957 kişi başvuruda bulundu. 9 şehit ailesine kurasız konut hakkı verildi.

Kura çekilişini umutla beklediğini belirten Halil Kadak, "Ben, eşim ve çocuğum beraber geldik. İnşallah çıkar umutla bekliyoruz. Şu an isimler okunuyor, bizim ismimiz çıkmadı ama umutluyuz umarım çıkar" şeklinde konuştu.

Kurada adı çıkanları tebrik ettiğini belirten Murtaza Gözüm, "Mutluyuz, umutluyuz hükümetimiz sağ olsun böyle bir fırsat verdi. Çıkanlara Allah hayırlı etsin tebrik ediyorum onları" dedi