Mardin'de toplu taşımada çalışan sürücülere meslek eğitimi verildi

Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığı, Ulaşım Daire Başkanlığının Toplu Taşıma Araçları Yönetmenliği hükümleri gereğince toplu taşımada hizmet kalitesini artırmak amacıyla şehir genelindeki toplu taşımada çalışan sürücülere meslek eğitimi verdi. Alanında uzman eğitmenlerin katıldığı mesleki eğitimler, Kültür Turizm ve Gençlik İşleri Daire Başkanlığına bağlı sanat akademisinde 2 gün sürdü.

Hizmet kalitesinin artırılması, şoförlerin yolcularla daha etkili ve doğru iletişim kurabilmelerini sağlamak amacıyla trafik mevzuatı, toplu taşıma mevzuatı, sık karşılaşılan rahatsızlıklar, yolcu iletişimi, toplu taşımada genel güvenlik, güvenlik ve ekonomik sürüş teknikleri, stres yönetimi, öfke kontrolü, ilk yardım ve meslek hastalıkları gibi konular üzerinde duruldu.

2 gün boyunca devam eden eğitimlere 232 şoför katıldı.