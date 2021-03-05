Mardin'de toplu taşımada yeni dönem başlıyor

Mardin Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı tarafından, toplu taşıma araçlarında uygulanmaya devam eden Ücretli Biniş Sistemi korona virüs nedeni ile 31 Mart 2021 tarihine kadar uzatıldı. Kartlı sisteme geçildiğine günden bugüne kadar tam kart alan vatandaşın sayısı 110 bine ulaşırken resimli kart alan vatandaşın sayısı ise 50 bine ulaştı.

Vatandaşların 31 Marta kadar kartlarını temin etmelerinin gerektiği kaydedilen açıklamada, "31 Mart 2021 tarihinden sonra sadece kendi elektronik kartlarıyla, temassız kredi kartı ve tek kullanımlık biletlerle ulaşım olanaklarından faydalanabileceklerdir. Mardin Kart başvuruları, Mardin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Mardin Kart Başvuru Merkezi, Nusaybin ilçe hizmet binası Mardin Kart Başvuru Merkezi, Midyat ilçe hizmet binası Mardin Kart Başvuru Merkezi ve Kızıltepe MARSU hizmet binası Mardin Kart Başvuru Merkezlerinde yapılabilmektedir. Mardin Kartı olamayan vatandaşlarımız, kartlarını belirtilen tarihe kadar irtibat bürosu ve bayilerden alabilirler" denildi.