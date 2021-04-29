Mardin'de toprak koruma kurulu toplantısı gerçekleştirildi

Toprağın korunması, geliştirilmesi, tarım arazilerinin verimli kullanılması, asgari tarımsal arazi ve yeter gelirli tarımsal arazi büyüklüklerinin belirlenmesi ve çevre öncelikli sürdürülebilir kalkınma ilkesine uygun olarak planlı kullanımının sağlanması amacıyla düzenlenen toplantı, valilik Dara toplantı salonunda gerçekleştirildi. Mezopotamya'nın en verimli topraklarını bünyesinde barındırarak ülkenin tarımsal üretimine büyük katkı sunan Mardin'de tarım arazilerinin korunmasının önemine dikkat çeken Vali Demirtaş, “Ülkemizin buğday ihtiyacı başta olmak üzere arpa, mercimek ve mısır gibi önemli hububat ürünleri ihtiyacının karşılandığı Mardin'imizde tarım arazilerinin korumak hepimizin öncellikli görevi başında geliyor. Sahip olduğumuz bereketli ovamızın tarım arazilerini korumanın yanında aynı zamanda gelecek nesillere yeşil, sağlıklı, daha yaşanabilir bir Mardin bırakmak için yeşil alanlarımızı da korumalıyız'' dedi.

Toplantı, gündem maddelerin görüşülerek karara bağlanmasının ardından yapılan değerlendirmelerin ardından sona erdi.