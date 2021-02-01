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Mardin'de trafik kazası: 1 yaralı

Mardin-Kızıltepe yolunda iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.


Mardin-Kızıltepe yolu üzerinde bulunan Türkmen Deresi geçidinde trafik kazası meydana geldi. Seyir halindeki araçlardan biri, önündeki araca çarptı. Çarpmanın etkisi ile sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil bariyerlere vurarak durabildi. Kazada bariyerlere çarpan araçta bulunan bir kişi ağır yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırarak tedavi altına alındı.


Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

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