İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Mardin'de trafik kazası: 1 yaralı

Mardin’in Mazıdağı ilçesi Sürgücü yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil şarampole yuvarlandı, kazada 1 kişi yaralandı.

Mardin'in Mazıdağı ilçesi Sürgücü yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil şarampole yuvarlandı, kazada 1 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, kaza Mazıdağı Sürgücü yolunda meydana geldi. 06 BDZ 392 plakalı, otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile şarampole yuvarlandı. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve 112 acil servis ekipleri sevk edildi. Otomobilin içinde sıkışan sürücü itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yaralıya olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.


Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.