Mardin'de trafik kazası: 1 yaralı

Mardin'in Artuklu ilçesinde 3 aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Artuklu ilçesi Yeşilli istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, aynı istikamette seyir halinde olan 3 araç hızını almayarak çarpıştı. 112 komuta merkezine düşen ihbar üzerine Acil Sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Sağlık ekipleri kazada 1 kişinin yaralandığını belirledi. Yaralıya olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza nedeniyle Artuklu-Yeşilli yönünde trafik akışı durdu. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.