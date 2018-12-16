İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Mardin'de trafik kazası: 11 yaralı

Mardin’in Nusaybin-Kızıltepe karayolunda meydana gelen trafik kazasında 11 kişi hafif şekilde yaralandı.

Mardin'in Nusaybin-Kızıltepe karayolunda meydana gelen trafik kazasında 11 kişi hafif şekilde yaralandı.


Edinilen bilgilere göre, Nusaybin-Kızıltepe karayolu Esentepe Mahallesi'nde 47 S 2104 plakalı minibüs, tekerleğinin patlaması sonucu devrildi. Kazada 11 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan ambulanslarla Mardin'deki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.


Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.