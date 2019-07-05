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Mardin'de trafik kazası: 2 yaralı

Mardin’in Midyat ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç taklalar atarak yoldan çıktı, olayda 2 kişi yaralandı.

Mardin'in Midyat ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç taklalar atarak yoldan çıktı, olayda 2 kişi yaralandı.


Kaza, Mardin yolu üzerinde bulunan taş kesme atölyesi karşısında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mardin yönünden Midyat yönüne giden 33 ACF 61 plakalı hafif ticari araç, sürücü K.A.'nın direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu savrulup, takla attı. Yoldan çıkarak yaklaşık 50 metre boyunca taklalar attıktan sonra durabilen araçta bulunan K.A. ve H.A. yaralandı. Yaralılar, haber verilmesi üzerine olay yerine sevk edilen Midyat itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarıldı. Yaralılar olay yerinde sevk edilen 112 sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Midyat Devlet Hastanesi acil servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.


Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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