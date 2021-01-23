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Mardin'de trafik kazası: 3 yaralı

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1’i ağır 3 kişi yaralandı.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 3 kişi yaralandı.



Kaza, Kızıltepe Ceylanpınar yolu istikameti 30. kilometre civarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kırk Kuyu köy mevkiinde tek yönlü yolda ilerleyen iki araç, kafa kafaya çarpıştı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 3 kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazada yaralanan hamile kadının durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.

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