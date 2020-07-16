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Mardin'de trafik kazası: 4 yaralı

Mardin’in Nusaybin ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.


Kaza, Nusaybin Çölova Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücülerinin kimliği henüz öğrenilemeyen 33 ACH 606 plakalı otomobil ile 02 KK 600 plakalı otomobil çapıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan iki otomobildeki sürücülerin de bulunduğu 4 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekiplerin ilk müdahalesinden sonra yaralılar, ambulanslarla Nusaybin Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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