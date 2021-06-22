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Mardin'de trafik kazası: 6 yaralı

Mardin’in Midyat ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Mardin'in Midyat ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.


Olay, Midyat-Dargeçit yolu 12. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, seyir halinde olan, A.E. idaresindeki 41 AAU 172 plakalı otomobil, kavşaktan yola çıkan N.A. idaresindeki 73 KB 891 Hafif ticari araçla çarpıştı. Kazada Y.A., R.K., B.B., M.E.D., A.E., N.A. yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Midyat Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.


Kazayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.

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