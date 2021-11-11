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Mardin'de trafik kazası: 9 yaralı

Mardin’in Midyat ile Dargeçit ilçeleri arasında bulunan karayolunda seyir halinde olan hafif ticari araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 9 kişi yaralandı.

Mardin'in Midyat ile Dargeçit ilçeleri arasında bulunan karayolunda seyir halinde olan hafif ticari araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 9 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, kaza, Midyat-Dargeçit karayolunda meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 56 AR 988 plakalı, Hundai markalı hafif ticari araç şarampole yuvarlandı. Kazada aracın içinde bulunan 9 kişi yaralandı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri araçta sıkışan yaralıları çıkartırken, yaralılar ambulans ile Midyat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.


Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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