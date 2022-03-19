Mardin'de trafik kazasında hayatını kaybeden kuzenler toprağa verildi

Mardin'de Hop geçidinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Zeliha ve Leyla Balamur defnedildi.

Kaza, Yeşilli ve Ömerli ilçeleri arasında bulunan Hop geçidinde seyir halinde olan iki ticari kamyonetin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelmişti.

Kazada hayatını kaybeden 32 yaşındaki Zeliha Balamur'un nişanlı olduğu ve bu akşam kına gecesinin olacağı öğrenildi. Zeliha ve Leyla Balamur için Nuri Saruhan Camii'nde cenaze namazı kılındı. Cenazeler Mardin'in Artuklu ilçesine bağlı Yalım Mahallesi mezarlığında gözyaşları içinde defnedildi.