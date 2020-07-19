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Mardin'de trafo yandı, alevler otomobile sıçradı

Mardin’in Nusaybin ilçesinde elektrik trafosunda yangın çıktı.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde elektrik trafosunda yangın çıktı. Alevlerin sıçradığı otomobil ile trafo küle döndü.


Sabah saatlerinde Selahaddin Eyyubi Mahallesi Papatya Sokak'ta elektrik trafosunda çıkan yangın kısa sürede tüm kabini sardı. Bu sırada kabin ve trafodan akan yağ nedeniyle alevler sokakta park halindeki 47 NB 361 plakalı otomobile sıçradı. Durumu fark eden vatandaşlar Mardin Büyükşehir Belediyesine bağlı Nusaybin İtfaiye Amirliğine haber verdi. İtfaiyenin müdahalesiyle elektrik panosu ve otomobildeki yangın güçlükle kontrol altına alınarak söndürüldü.


Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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