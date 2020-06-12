İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Mardin'de traktör yan yattı: 5 yaralı

Mardin’in Midyat ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği traktör yoldan çıkarak yan yattı.

Mardin'in Midyat ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği traktör yoldan çıkarak yan yattı. Kazada 5 kişi yaralandı.


Olay, Midyat-Dargeçit karayolu üzerindeki Barıştepe köyü mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İzettin Basar idaresindeki traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi yoldan çıkıp yan yattı. Kazada traktörde bulunan 5 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.


Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Midyat Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.