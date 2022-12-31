Mardin'de turistlerin yoğun ilgisi ile 100 tonluk sabun satışı yapıldı

Mardin'in meşhur sabun ve kolonyaları bu yılda yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgisini gördü. 100 ton sabun satışı yapıldı.

Mardin meşhur Bıttım sabunu bu yılda turistlerin yoğu ilgisini gördü. Sabun türlerine gösterilen yoğun talep Mardin kolonyasına da yansıdı. Yaklaşık olarak 100 ton sabun satışı yaptıklarını belirten Zr kozmetik işletme sahibi Abdullah Arpa, bu yıl ortalama olarak sabunda 100 tona yakın satış gerçekleştirdiklerini söyledi.

Mardin'e gelen yabancı ve yerli her kesimin bir talebi olduğunu belirten Arpa, "Artık insanlar sabun gibi kolonyaları da Mardin'le bütünleştirdi. Mardin'e gelip kolonya almadan dönen bir turist görmedik. Buna bağlı olarak taleplerimiz çok fazla oldu. Hedefimizin üzerinde bir satışa sahip olduk” şeklinde konuştu.

Arpa, turistlerin yoğun ilgisinden dolayı beklentilerinin üzerinde satış yaptıklarını ifade ederek, “Turistlerimizde ürünlerimizin kalitesinden dolayı çok memnun kaldılar. Özellikle Mardin'e özgü Bıttım ve Menengiç sabununa ilgi daha çok oldu. Ayrıca eşek sütü sabunu da büyük rağbet gördü. Saç bakımında önemli bir yere sahip olduğu için Bıttım sabunu diğer sabunlara nazaran daha ön planda oldu diyebilirim. Bu yıl ortalama olarak sabunda 100 tona yakın satış gerçekleştirdik. Mardin'e gelen yabancı veya yerli her kesimin bir talebi olduğunu belirtebilirim" diye konuştu.

"Hem perakende alanında hem de toptan satış olarak büyük bir satış yaptık" diyen Arpa, "Ortalama olarak sadece Mardin kolonyasında 150 bin satış gerçekleştirdik ve bu durum bizi gerçekten çok sevindirdi. Hem Mardin hem de biz bu satışlardan mutluluk duyduk. Gelecek yıl hedefimiz daha büyük satışların olmasıdır. Mardin kolonyası yani Bıttım, safran ve nergis kokusu ve kendi kimyagerlerimizle yaptığımız Menengiç kolonyası tıpkı Mardin kolonyası gibi rağbet görüyor. Önümüzde ki yıl farklı çeşit ve kokularla halkımızın karşısında olacağız” şeklinde konuştu.