Bu yıl 3 milyon turist ağırlayan Mardin'de turizm sektörü terzilere yüzde 30'luk iş katkısı sağlıyor.

Tarihi camileri, kiliseleri ve konaklarıyla turistlerin uğrak noktası olan Mardin, 2022 yılında yerli ve yabancı 3 milyon turist ağırlamıştı. Oteller, restoranlar ve eğlence merkezlerine doğrudan katkı sağlayan turizm sektörü, terzilerinde yüzünü güldürüyor.

Otellerde konaklayan turistlerin kıyafetlerinin temizlenmesi ve tamir edilmesi gibi işlemler Mardin'de bulunan terzilerin tezgâhlarını dolduruyor. Mardin'de terzi ve kuru temizleme işlemi yapan Murat Oğuz, “Turistlerin bizim işlere yüzde 30 katkısı vardır. Yaz aylarında daha da artıyor, kış aylarında ise biraz azalma gösterebiliyor” dedi.

“Turistlerin bizim işlere yüzde 30 katkısı vardır”

Mardin'de turizm sezonuyla beraber işlerinde artış olduğunun belirten Oğuz, “Güzel memleketimiz Mardin tarihi bir eserdir, gelen turistlerin bize katkısı oluyor. Mardin halkı da aynı şekilde bize işlerini yaptırıyor. Ben terziliği 22 yıldır yapıyorum, çıraklıktan yetişmeyim. Mesleğimizi de seviyoruz memnunuz mesleğimizden güzel bir meslektir yapan herkesin eline altın bileziktir. Tüm gençlerimize bu mesleği tavsiye ediyorum" diye konuştu.

Oğuz, "Otellerden sipariş alıyoruz, gelen turistlerimiz bize telefon aracılığıyla ulaşım da sağlaya biliyor. Kıyafetleri tamir, yıkama temizleme işlerini yapıyoruz. Onlara en acil şekilde yapıp veriyoruz. Otellerin ve turistlerin bizlere katkısı vardır. Mardin tarihi eser gibi bir şehir olduğu için turistler buraya geliyor ve bize de katkı sağlıyor. Turistlerin bizim işlere yüzde 30 katkısı vardır. Yaz aylarında daha da artıyor, kış aylarında ise biraz azalma gösterebiliyor” şeklinde konuştu.