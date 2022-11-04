Mardin'de uluslararası bulgun festivali etkinliklerle devam ediyor

Mardin'de 1.'si düzenlenen ve iki gün devam edecek olan "Uluslararası Bulgur Festivali" etkinlikler ile devam ediyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Mardin Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi, Mardin Artuklu Üniversitesi ile Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) tarafından gerçekleştirilen Uluslararası Bulgur Festivali sabah saatlerinde bulgur yemekleri yarışmasıyla başladı. Yarışmanın Jüri Üyeliğini Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, festival çerçevesinde Artuklu Üniversitesinde düzenlenen Asuman Kerkez ile “Anadolu'dan Dünya'ya Armağan Bulgur” adlı söyleşiye katıldı. Bölgenin bulguruna hak ettiği değeri kazandırmak ve gelecek nesillere bırakmak amacıyla düzenlenen söyleşinin ardından sabah saatlerinde yapılan yemek yarışmasında bulgur yemekleri ile yöresel bulgur yemekleri kategorilerinde dereceye giren yarışmacıların ödülleri verildi.