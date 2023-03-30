Mardin'de üreticilere süt sağım makinesi desteği

Vali Mahmut Demirtaş, üreticilerin süt sağım işlemlerini kolaylaştırmak ve verimliliğini arttırmak amacıyla kent genelinde yüzde 75 hibeli olarak bin adet süt sağım makinesi desteğinde bulunacaklarını belirtti. Mardin'deki çiftçilerin hayvancılık faaliyetlerini daha verimli ve modern hale getirerek, üretimlerindeki kalite ve miktarı artırmayı hedeflediklerini belirten Vali Demirtaş, “Çiftçilerimiz bazı zorluklarla karşı karşıya kalabiliyorlar. Bunların başında, ürünlerini pazarlama ve işleme konusunda yaşadıkları sıkıntılar geliyor. Bu nedenle, bizler de çiftçilerimizi desteklemek ve tarımsal üretimimizi arttırmak için elimizden geleni yapıyoruz. Dün Ömerli ilçemizde 42 üretici kardeşimize makinelerini dağıttık. Bugün de Dargeçit ilçemizdeki üretici kardeşlerimize süt makinelerini teslim ettik. Bu makineler, çiftçilerimizin süt sağım işlemlerini daha hijyenik, daha hızlı ve daha verimli bir şekilde gerçekleştirmelerine olanak sağlayacak. Böylece, çiftçilerimiz ürünlerini daha kolay bir şekilde işleyebilecekler. Tarımsal üretimimizin gelişmesi için her zaman üreticilerimizin yanındayız” dedi.

Vali Demirtaş, daha sonra üreticilere sağım makineleri dağıtımı yaparak hayırlı olmasını diledi. Törene Vali Mahmut Demirtaş, eşi Beyhan Demirtaş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral İdris Tataroğlu, Dargeçit Kaymakamı Emre Çifci, Belediye Başkanı Mehmet Cüneyt Aksoy, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Murat Süzen, Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanı Adil Alan ve üreticiler katıldı.