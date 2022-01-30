Mardin'de üretilen akik taşı kolonyasına Türkiye genelinde rağbet

Mardin'de, kimya mühendisi Hamdullah Adsoy tarafından üretilen akik taşı kolonyası, Türkiye genelinde ilgi görmeye başladı.

Mardinli kimya mühendisi Hamdullah Adsoy, Türkiye'de bir ilki gerçekleştirerek akik taşından kolonya üretti. Ürettiği kolonya ile birlikte şişesinin içine akik taşını da sığdırdı. Akik taşı kolonyasının Türkiye genelinde ilgi gördüğünü belirten Hamdullah Adsoy, "Türkiye'nin hemen hemen her yerinden sipariş alıyoruz. Kargo ile gönderdiğimiz kolonyalar müşterilerimize ulaşınca hızlı geri dönüşler almaya başladık. Kolonyayı çok beğendiklerini, kokusuna adeta bayıldıklarını bizlere söylüyorlar. Bu da bizi mutlu ediyor. Çok daha güzel kokularla müşterilerimize hizmet sunmaya devam edeceğiz" dedi.