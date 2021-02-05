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Mardin'de üvey kardeşlerin silahlı kavgasında yaralanan baba hayatını kaybetti

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde, üvey kardeşler arasında çıkan silahlı kavgada ağır yaralanan baba tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, üvey kardeşler arasında çıkan silahlı kavgada ağır yaralanan baba tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.


Olay, 27 Ocak 2021'de Kızıltepe Atatürk Mahallesi 865'inci sokak üzerinde meydana gelmişti. Üvey kardeşler ve babaları arasında yaşanan silahlı kavgada 2'si ağır 5 kişi yaralanmıştı. Olayda araç çarpması sonucu ağır yaralanan baba Mahmut K., tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti.


Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

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