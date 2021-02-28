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Mardin'de uyuşturucu çetesi çökertildi

Mardin’de jandarma tarafından uyuşturucu madde imal ve ticareti yapan çeteye gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 8 zanlıdan 6’sı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Mardin'de jandarma tarafından uyuşturucu madde imal ve ticareti yapan çeteye gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 8 zanlıdan 6'sı tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Mardin İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğünce uyuşturucu madde imal ve ticareti ile çeşitli suçları bulunan şahıslara yönelik gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 8 kişiden 6'sı tutuklandı. Diğer 2'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Birçok suça karışan çete üyelerinin, çete içerisinde hiyerarşik faaliyet gösterirken, çete elebaşı tarafından eziyet ve hürriyetinden yoksun bırakma gibi suçlara maruz kaldıkları öğrenildi.


Böylelikle uyuşturucu madde imal ve ticareti suçu başta olmak üzere birçok suçu örgütlü olarak işleyen çeteye yönelik yapılan operasyonda tutuklanan sayısı 9, adli kontrol şartı ile takip edilen sayısı ise 10' yükseldi.

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