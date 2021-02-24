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Mardin'de uyuşturucu çetesine jandarmadan şafak operasyonu

Mardin İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü’nün "Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti" suçu başta olmak üzere birçok suçu örgütlü olarak işlediği tespit edilen şahıslara yönelik 10 farklı adreste yapılan operasyonda 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Mardin İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü'nün "Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti" suçu başta olmak üzere birçok suçu örgütlü olarak işlediği tespit edilen şahıslara yönelik 10 farklı adreste yapılan operasyonda 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Nusaybin İlçe Jandarma Komutanlığı ve KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince Nusaybin ve Artuklu ilçelerinde “Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti” yapıldığı, gençlerin uyuşturucu bataklığına sürüklendiği yönünde elde edilen bilgiler doğrultusunda 19 şüphelinin tüm faaliyetleri yaklaşık 4 ay takibe alındı. Takibe alınan şüphelilerin yakalanması için 4 aylık süre zarfında 4 ara operasyon sonucu 11 şahıs yakalanmış, 3'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmış, 8 şüpheli de adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.


Bu süre sonunda elde edilen deliller ve bilgiler doğrultusunda diğer şüphelilerin yakalanması ve suç unsurlarının ele geçirilmesi maksadıyla Artuklu ve Nusaybin ilçelerinde 8 şüpheli şahsın daha yakalanması için 10 farklı adrese jandarma tarafından şafak vakti operasyon düzenlendi. İcra edilen operasyon neticesinde yakalanan 8 şüphelinin gözaltına alındığı, evlerde ele geçen çeşitli miktardaki uyuşturucu maddeye de el konulduğu öğrenildi.

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