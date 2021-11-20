Mardin'de uyuşturucu madde ele geçirildi

Mardin'in Midyat ilçesinde 10 kök Hint keneviri, 6,26 gram esrar maddesi ve 2 adet gerica hap madde ele geçirildi. Bir şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Midyat İlçe Emniyet Müdürlüğü narkotik ekipleri, narkotik suçlarla mücadele kapsamında yürütülen operasyonda, 10 kök Hint keneviri, 6,26 gram esrar maddesi ve 2 adet gerica hap maddesi ele geçirdi. Olay ile ilgisi olduğu belirlenen şüpheli Ş.K. hakkında adli işlemler başlatıldığı öğrenildi.