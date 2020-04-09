Mardin'de uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde güvenlik güçleri, boş arazide metal bir tepsi içerisinde esrar maddesi ele geçirdi. Yapılan çalışmalarda esrarı bırakan zanlı yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kızıltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri ilçe genelinde şüpheli şahısların yoğun olarak kullandığı metruk binalar üzerinde yapmış olduğu çalışmalarda Sanayi Mahallesi 744. sokak üzerinde bulunan metruk binada ve çevresinde yapılan kontrollerde metruk binanın yanındaki boş arazide metal tepsi içerisinde 195, 66 gram esrar maddesi olduğunu gördü. Yapılan kamera çalışmaları neticesinde narkotik maddeyi bırakan şahsın M.Y. isimli şahıs olduğu tespit edildi. Şahıs yakalanırken uyuşturucu maddeye de el konulduğu belirtildi.