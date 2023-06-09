Mardin'de uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

Mardin'in Derik ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonlarda uyuşturucu maddeler ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Mardin İl Jandarma Komutanlığı Derik İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, Cevizpınar Mahallesinde ikamet eden O.D. isimli şahsın ikametinde uyuşturucu ve uyarıcı madde bulundurduğu ve söz konusu uyuşturucu maddeleri torbacı usulü ile sattığı bilgisi üzerine evine operasyon düzenlendi.

Jandarma ekiplerince şüpheli şahsın evinde yapılan arama neticesinde, 300 gram metanfetamine, 100 gram Toz Esrar, 1adet hassas terazi, 14 adet Tarihi Sikke, 1 adet tabanca, 22 adet tabanca fişeği ele geçirildi.

Derik Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından konu olaya ilişkin yakalanan şüpheli şahıs hakkında adli işlemlere başlatıldığı bildirildi.