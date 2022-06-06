İhlas Haber Ajansı

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Mardin'de uyuşturucu satıcıları suçüstü yakalandı

Mardin İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyon sonucu yaklaşık 2 kilo kubar esrar ele geçirildi.


Alınan bilgilere göre, Mardin İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan istihbari çalışmalar neticesinde şüpheli İ.A. ve H.R.'nin Diyarbakır'dan Nusaybin ilçesine uyuşturucu madde götüreceği bilgisi alınması üzerine harekete geçildi. Şüpheli şahısların paketi araziye attığı tespit edildi. Bölgede sıkı takip sonucu şahıslar poşeti almaya çalıştığı esnada yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili adli tahkikata başlandığı öğrenildi.

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