İhlas Haber Ajansı

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Mardin'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon

Mardin İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Savur ve Kızıltepe ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonlarda, uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen 6 şüpheli yakalandı.


Mardin'in Savur ve Kızıltepe ilçelerinde yapılan operasyon neticesinde; 25 kök kenevir, 20 gram kenevir tohumu, 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 1 adet hassas terazi, 5 gram toz esrar, 55 gram kubar esrar ele geçirildi. Cumhuriyet Başsavcılığı talimatlarıyla gerçekleştirilen operasyonda yakalanan 6 şahıs hakkında adli işlemlere başlanıldığı belirtildi.

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