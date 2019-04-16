Mardin'de uyuşturucu tacirlerine operasyon

Mardin'de uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen 4 şahıs, yapılan eş zamanlı operasyonla yakalandı. Adliyeye çıkarılan zanlılar tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı talimatı ile İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu tacirlerine yönelik havadan ve karadan operasyon gerçekleştirdi. Evlere yapılan operasyonlarda 2 kilo 66 gram toz esrar, 5 kilo 935 gram kubar esrar, 1 adet hassas terazi, 1 adet ruhsatsız Beretta marka 9 milimetre tabanca, 1 adet şarjör ve 4 adet fişek ele geçirildi. Operasyonlarda gözaltına alınan 4 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılar, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi