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Mardin'de vatandaşlar korona virüsü yok sayıyor, park ve bahçelere akın ediyor

Korona virüs vaka sayısının arttığı Mardin’de vatandaşlar, hastalığı yok sayarak insan yoğunluğunun bulunduğu park ve bahçelerde zaman geçirmeye devam ediyor.

Korona virüs vaka sayısının arttığı Mardin'de vatandaşlar, hastalığı yok sayarak insan yoğunluğunun bulunduğu park ve bahçelerde zaman geçirmeye devam ediyor.


Mardin'in Artuklu ilçesinde vatandaşlar gün içerisinde park ve bahçeleri doldurmaya devam ediyor. Korona virüs vakalarındaki artış nedeniyle yeniden kısıtlamaların getirilmesine rağmen dışarıda zaman geçirmeye devam eden vatandaşlar, virüsün yayılmasına davetiye çıkarıyor. Parkta vakit geçiren vatandaşlardan Abdulmecit Yıldız, emekliliğin verdiği can sıkıntısından dolayı kurallara uyarak dışarıda vakit geçirdiklerini ifade etti. Yıldız, "Emekliyiz, can sıkıntısından dolayı geliyoruz. Bir iş yok, güç yok, uğraştığımız bir şey yok. Bir de elimizden geldiği kadarıyla kurallara riayet ediyoruz. Kendimiz için başkası için değil" dedi.

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