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Mardin'de vatandaşlar sağlık için yürüdü

Mardin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde, Herkes İçin Spor Federasyonu ile birlikte 81 ilde eş zamanlı ’Sağlık İçin Birlikte Yürüyelim’ sloganıyla yürüyüş etkinliği düzenlendi.

Mardin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde, Herkes İçin Spor Federasyonu ile birlikte 81 ilde eş zamanlı 'Sağlık İçin Birlikte Yürüyelim' sloganıyla yürüyüş etkinliği düzenlendi.


Mardin 21 Kasım Şehir Stadyumu'da toplanan vatandaşlar, 'Sağlık İçin Birlikte Yürüyelim' sloganı ile 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkı'na kadar yürüdü. Mardinli sporcuların ve vatandaşların yoğun katılım sağladığı yürüyüşe Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman da eşlik etti. Burada konuşan Vali Yaman, Türkiye geneli yapılan yürüyüşte Mardinli vatandaşlar ile birlikte etkinliği gerçekleştirdiklerini söyledi. Vali Yaman, "Biz de Mardin'de birlikte yürüyoruz sloganı ile yürüdük. Son yıllarda sporda büyük yol kat ettik. Bakanlığımız ile birlikte bölgedeki tesislerimizi yeniliyoruz, Mardin'de spora büyük destek veriyoruz" dedi.


Yürüyüş 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkı'nda sona ererken, Vali Yaman etkinlik sonrası sporcular ile bir araya geldi.

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